Херсонский облсовет ищет композитора

Херсонский областной совет утвердил текст к гимну Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт облсовета.

В сообщении отмечается, что автором слов является местный поэт Николай БРАТАН.

Также в сообщении говорится о том, что облсовет ищет композитора, который напишет музыку к тексту гимна области. Заявки принимаются до 10 апреля.