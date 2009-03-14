Херсонский облсовет ищет композитора
22:03, 14 марта 2009Разное
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Гимн уже есть, но пока без музыки
Херсонский областной совет утвердил текст к гимну Херсонской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт облсовета.
В сообщении отмечается, что автором слов является местный поэт Николай БРАТАН.
Также в сообщении говорится о том, что облсовет ищет композитора, который напишет музыку к тексту гимна области. Заявки принимаются до 10 апреля.
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