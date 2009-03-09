Наверное, это война. Пока холодная, но уже гражданская

Политическая жизнь в Украине неуклонно сползает к формату гражданской войны. Пока необъявленной, все еще ведущейся «холодными» средствами. Однако от этого предчувствия не становятся менее тревожными.

Трагедия современной Украины заключается в том, что ее правители устроили миллионам сограждан «американские горки», своими действиями порождая отвращение к демократии. События на Майдане 2004 года сегодня воспринимаются многими украинцами с понятным ожесточением: власть не оправдала надежд народа, вышедшего, чтобы заявить о собственных правах. Тогдашние герои и вожди революции сегодня не могут находиться в одном помещении друг с другом дольше, чем этого требуют нормы протокола.

Страна постепенно проваливается в политическую гражданскую войну, которую ведут вчерашние соратники. Она идет масштабно и по всем правилам. В ней уже есть свои герои и перебежчики, а пропагандистские машины обеих участников кампании работают на износ, выплевывая в информационное пространство массы компромата. Ситуация все ближе к тому, чтобы проверить, кто сильнее: спецназовец в полной амуниции, вооруженный приказом, или народный депутат, опирающийся на неприкосновенность. Пока Бог хранит Украину от горячих голов, но совокупность действий политиков нагнетает ситуацию. Судебная система неуклонно превращается в военно-полевые суды, где проигравшим не стоит рассчитывать на милосердие победителей. Кульминация противостояния ожидается осенью 2009-го: 5-летие Майдана участники «оранжевой революции» встретят в разборках на тему, кто же предал его идеалы. Их борьба на взаимное уничтожение дает основание политическим противникам говорить, что никаких идеалов не было, а лишь спецоперация за иностранные средства и под пристальным присмотром заокеанских инструкторов.

Впрочем, политиков, которым наплевать на собственную репутацию, мало волнует реноме страны. Сегодня с уверенностью можно сказать, что президентская кампания-2010 будет грязнее предыдущей. Политическая ситуация не позволяет никому из потенциальных фаворитов почивать на лаврах. Реальные и намалеванные под заказ рейтинги не дадут расслабиться никому из претендентов на президентский пост. Их не беспокоит, что авторы разделения Украины на три сорта остаются в политическом закулисье на правах активных кукловодов. Напомню, что Штаты после гражданской войны 1861-1865 годов переживали масштабную реконструкцию, но различия между северными и южными штатами не смогли нивелировать и сегодня.

Перед Украиной стоит реальная опасность быть отброшенной на 90 лет назад, когда на ее просторах действовали сразу несколько военно-политических сил с разными интересами. Как известно, те, кто был под сине-желтыми знаменами, потерпели поражение. Однако наших политиков мало интересует история собственного народа, они куда охотнее пытаются написать под себя будущее, в котором нет места оппонентам. Они не задумываются, насколько вероятной выглядит внешнее вмешательство в случае обострения внутриполитической ситуации. Конечно, это будет «гуманитарная интервенция», но суверенитет Украины гарантированно станет ее жертвой.

Наверное, впору поблагодарить кризис, который не позволил ничтоже сумняшеся пустить в ход «политических туристов». Плюс политики просто боятся пускать в ход «биомассу», осознавая на инстинктивном уровне опасность ее использования. Но не будем питать иллюзий: к отвернувшейся от потребностей народа власти незваные гости могут нагрянуть в самый неподходящий момент. И говорить с потерявшими работу или оказавшимися в кредитной кабале людьми языком победных реляций о достижениях правительства или обещать несуществующую антикризисную программу оппозиции будет, мягко говоря, некомфортно.

Предыдущая президентская кампания едва не развалила страну на две части. Правда, никто не удивляется, что некоторые участники злополучного съезда в Северодонецке сегодня оказались в окружении Виктора Ющенко. Правда, и в этом аспекте Виктор Андреевич проигрывает Юлии Владимировне: обо всех «перевоспитанных» лидером БЮТ политиках мы узнаем в случае получения ею всей полноты власти в стране. Пока же перед Украиной стоит совсем другая перспектива: дезинтеграции и распада. Стенания президента о неудачной борьбе за украинскую государственность в ХХ веке отечественные политики «на бис» дублируют в третьем тысячелетии.

Евгений Магда