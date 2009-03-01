Президенты Украины и Польши в с.Гута Пеняцка (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Польша Лех КАЧИНЬСКИЙ приняли участие в чествовании 65-й годовщины трагедии в Гуте Пеняцкой, где 28 февраля 1944 года около 1000 польских крестьян были уничтожены в карательной акции фашистов.

В этот же день В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ приняли участие в мероприятиях в память о жертвах большевистских репрессий в городе Броды.

Фото Николая Лазаренко /POOL / УНИАН