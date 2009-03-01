Президенты Украины и Польши в с.Гута Пеняцка (фото)
15:53, 01 марта 2009Разное
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28 февраля - 65-летие трагедии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Польша Лех КАЧИНЬСКИЙ приняли участие в чествовании 65-й годовщины трагедии в Гуте Пеняцкой, где 28 февраля 1944 года около 1000 польских крестьян были уничтожены в карательной акции фашистов.
В этот же день В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ приняли участие в мероприятиях в память о жертвах большевистских репрессий в городе Броды.
|Президент Украины Виктор Ющенко выступает у памятника жертвам трагедии в с. Гута Пеняцка
|Президенты Украины и Польши у памятника жертвам большовистских репрессий на площади Свободы в Бродах
Фото Николая Лазаренко /POOL / УНИАН
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