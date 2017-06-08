Круглый стол "Совершенствование законодательной базы с целью повышения эффективности работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и защиты прав вкладчиков и кредиторов неплатежеспособных банков"

8 июня в 11-00 в Институте законодательства Верховной Рады Украины состоится круглый стол на тему: «Совершенствование законодательной базы с целью повышения эффективности работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и защиты прав вкладчиков и кредиторов неплатежеспособных банков».

Организаторы: Институт законодательства Верховной Рады Украины совместно с Общественной организацией «Национальное благо Украины».

В мероприятии примут участие народные депутаты ВРУ, представители АПУ, НБУ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Конституционного Суда Украины, Хозяйственного суда города Киева, Апелляционного хозяйственного суда города Киева и Высшего хозяйственного суда Украины, Окружного административного суда города Киева, Международного Валютного Фонда и Мирового банка, Института международных отношений, дипломатических представительств, банковских учреждений, общественных организаций.

Эксперты будут обсуждать зарубежный опыт защиты прав вкладчиков, необходимость внесения изменений в украинское законодательство, вопросы противодействия коррупции, ответственности конечных бенефициаров и связанных с неплатежеспособными банками лиц, адаптацию к международным стандартам.

Круглый стол состоится по адресу: г. Киев, пер. Нестеровский 4, конференц-зал (ауд. 416, 4 этаж). Телефоны: +38(099) 359 99 27, +38(097) 040 38 40.