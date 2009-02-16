Теперь эвакуировать авто в Киеве опять должны по-старому

Утратил действие порядок задержания и хранения эвакуированных с улиц столицы автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, признан утратившим действие Порядок взаимодействия между Главным управлением МВД Украины в городе Киеве и Главным управлением транспорта Киевской городской государственной администрации относительно предотвращения административных правонарушений, связанных с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств.

По данным Минюста, приказ об утрате действия порядком был издан 13 февраля 2009 года Главным управлением транспорта КГГА и Главным управлением МВД Украины в городе Киеве за № 15/16. Приказ зарегистрирован в Главном управлении юстиции в городе Киеве 16 февраля 2009 года за № 5/803.

Приказ издан с целью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства указанного выше порядка. В соответствии со статьей 2652 Кодекса Украины об административных правонарушениях, порядок временного задержания и хранение транспортных средств на специальных площадках и стоянках должен определяться Кабинетом министров Украины.

Как отмечают в Министерстве юстиции, на сегодняшний день процедура временного задержания, хранения транспортных средств на спецплощадках и стоянках и их возвращение определена постановлением Кабинета министров Украины от 17 декабря 2008 года № 1102 «Об утверждении Порядка временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках».

*** Порядок взаимодействия между Главным управлением МВД Украины в городе Киеве и Главным управлением транспорта исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) относительно предотвращения административных правонарушений, связанных с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств, был утвержден 16 июля 2008 г. общим приказом ГУ транспорта КГГА и Главного управления МВД Украины в городе Киеве за № 41/104.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2008 года Кабинет министров Украины утвердил Порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках.

Порядок, в частности, предусматривает, что доставка транспортных средств на спецплощадку осуществляется с помощью эвакуаторов, после чего уполномоченное лицо ГАИ в присутствии 2-х свидетелей делает запись в протокол об административном правонарушении и о временном задержании транспортного средства. Если водитель появляется на месте правонарушения во время загрузки транспортного средства, временное задержание не проводится, а оформляется протокол об административном правонарушении.

Возвращение же транспортного средства осуществляется по письменному обращению его владельца, водителя при условии оплаты им расходов, связанных с транспортировкой и хранением