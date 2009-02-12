Пинзеник проявил мужество, и теперь на него повесят всех собак?

Мнение

Суть заявления Пинзеника в этих словах: «Профессиональная позиция министра финансов стала заложницей политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов»...

Сегодня благодаря заявлению министра финансов Виктора Пинзеника об отставке стало явным то, что было очевидно еще начиная с ноября 2008 года. Противоречия между премьер-министром Тимошенко и Пинзеником вылезли наружу на одном из заседаний правительства. Тогда после очередного откровенно безграмотного заявления госпожи Тимошенко, что, мол, «правительство Украины к курсу гривни к доллару и другим валютам не имеет никакого отношения", в первый раз в присутствии СМИ господин Пинзеник заявил, что не хочет "вступать в дискуссии по неэкономичным вопросам". После этого, трансляция внеочередного заседания Кабинета Министров в пресс-центре была прекращена.

Я знаком с Виктором Михайловичем еще с начала 1994 года, и мое отношение к его пониманию механизмов денежно-кредитной системы и ее роли в обеспечении функционирования народного хозяйства страны достаточно скептическое. А как раз непонимание этой сферы чувствуется во всех шагах правительства по регуляции экономики на протяжении 2008–2009 годов – и, как, к сожалению, ни удивительно, руководства Национального банка.

В то же время господин Пинзеник имеет беспрекословно огромные профессиональные знания и опыт в вопросах функционирования бюджетной сферы. И потому его слова относительно проблем с бюджетом заслуживают внимания. Но проблема не только и не столько в уровне профессионализма правительственных чиновников, сколько в желании главы правительства госпожи Тимошенко использовать любые свои шаги для пиар-обеспечения ее продвижения к президентскому креслу. Члены правительства и правительственные специалисты фактически с первых дней деятельности возглавляемого госпожой Тимошенко Кабинета Министров (с конца 2007 года), превратились в заложников ее некомпетентности и популизма.

Вся квинтэссенция заявления Пинзеника об отставке вот в этих его словах: «В нынешних условиях профессиональная позиция министра финансов стала заложницей политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов».

В действительности заявление об отставке Пинзеника эксперты ожидали еще с декабря прошлого года, когда впервые за время украинской независимости министр финансов был отстранен от подготовки и представления Государственного бюджета на 2009 год перед депутатами Верховной Рады. Абсурдность такой ситуации очевидна даже для людей далеких от политики. Как известно, этот бюджет «лепил» уже первый вице-премьер господин Турчинов. То, что большинство цифр в нем были «притянуты за уши» лишь для обеспечения «хорошей картинки» на фоне личного выступления госпожи Тимошенко, которая представляла бюджет страны, специалисты отметили сразу же после его опубликования.

Очевидность скорой отставки господина Пинзеника выросла после предания огласке его докладной записки членам правительства. В той записке Виктор Михайлович в характерной для него манере, с графиками и таблицами, показал уровень экономического коллапса, к которому придет украинская экономика в случае непринятия скорых, радикальных, но очень непопулярных шагов относительно свертывания целого ряда социальных программ. И хотя сама эта докладная не содержала ничего нового для экспертов, которые занимаются макроэкономикой, но ее публикация вызывала немалый резонанс в обществе. Следует отметить, что в самой докладной много сказано об уровне кризисных явлений, но реальных шагов, которые смогли бы смягчить падение экономики, к сожалению фактически не содержалось.

При этом пресс-служба Кабинета Министров сразу же выступила с опровержением такой докладной записки со ссылкой, якобы, на слова Пинзеника. Но в заявлении министра лишь говорилось о том, что ее публикацию в СМИ он считает провокацией, но не отрицал сам факт ее существования.

Правда, заявление можно было лишь почитать на вебсайте Министерства финансов, однако ни одного слова непосредственно от Виктора Пинзеником никто так и не услышал. Такое молчание было очень красноречивым...

Следовательно, господин Пинзеник первый министр этого правительства, который проявил гражданскую, ответственную позицию и публично заявил о несогласии с экономической политикой премьер-министра Тимошенко и ушел в отставку. Остается только дождаться, какие обвинения будут на него повешены... А в том, что они будут, сомнений не имею. Ведь против всех, кто выступает с критикой госпожи Тимошенко, сразу разворачивается кампания дискредитации.

Потому, может, и не хватает мужества некоторым другим правительственным чиновникам, чтобы выразить публично несогласие с политикой госпожи Тимошенко, которая ведет страну, мягко говоря, не туда.

Борис Кушнирук