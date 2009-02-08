Побит мировой рекорд непрерывного просмотра телевизора

Канадец Суреш Жоаким побил собственный рекорд по непрерывному просмотру телепередач, сообщает агентство Associated Press.

Жоаким не отрываясь смотрел телевизор в течение 72 часов, улучшив свой предыдущий результат, зафиксированный в "Книге рекордов Гиннесса", на 2 часа 12 минут. По его словам, просидев перед телевизором трое суток, он выпил около 30 чашек кофе и чувствовал себя неплохо.

Как рассказала агентству представитель шведского телеканала TV4, предположительно выступившего спонсором события, состоявшегося в Стокгольме, за 72 часа канадец посмотрел три сезона телесериала "24 часа". При этом она не уточнила, смотрел Жоаким сериал с перерывами на рекламу или же без.

В октябре 2008 года Жоаким вместе с немкой по имени Клаудиа Вавра установил рекорд по непрерывному просмотру кинофильмов, посмотрев 57 картин и потратив на это 123 часа.

Лента.ру