Тимошенко передала соболезнования Путину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнование в связи с трагической гибелью людей в результате пожара в доме ветеранов в селе Подъельск в Республике Коми.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ КМУ, в соболезновании на имя премьер-министра России Владимира ПУТИНА Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «С печалью и скорбью восприняла весть о трагической гибели людей в Республике Коми. Печально, что из-за трагической случайности из жизни уходят люди. Выражаю свое искреннее соболезнование всем, кто потерял своих родных и близких в результате этой трагедии. Скорблю вместе со всем российским народом».

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к В.ПУТИНУ с просьбой передать слова соболезнования семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, причиной пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Коми мог стать поджог с целью сокрытия убийства.

Об этом сообщила радиостанция “Эхо Москвы” со ссылкой на Следственный комитет по Республике Коми.

По предварительным данным, в пожаре погибли 23 человека из 26. В перечне МЧС РФ - 18 женщин и 5 мужчин. Возраст жертв этой трагедии – от 67 до 100 лет.

Пожар вспыхнул вечером 31 января. Полностью его потушить удалось к сегодняшнему утру.