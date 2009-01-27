Фонд Пинчука проведет в Давосе второй "круглый стол" о благотворительности

В дни Всемирного экономического форума в Давосе Фонд Виктора Пинчука проведет 29 января второй круглый стол по вопросам благотворительности под названием «От Филантрокапитализма к Филантрокризису».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, основными спикерами мероприятия станут люди, которые внесли значительный вклад в развитие современной модели благотворительности – 42-й Президент США Уильям Дж. КЛИНТОН; экс-премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР; бизнесмен и филантроп сэр Ричард БРЭНСОН; лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммед ЮНУС;известный актер и основатель благотворительного фонда Джет ЛИ и организатор мероприятия – общественный деятель и бизнесмен Виктор ПИНЧУК. Модератором дискуссии будет Мэтью БИШОП, бизнес-редактор журнала «Economist», соавтор книги «Филантрокапитализм».

Основной темой дискуссии станет влияние мирового экономического кризиса на ситуацию в сфере благотворительности и перспективы ее развития. Участники обсудят вопросы о том, в какой степени ситуация в финансовой и экономической сфере отразится на масштабах деятельности благотворительных фондов, стоит ли ожидать существенного снижения отчислений на филантропию в мире и какими будут социальные последствия такого снижения. В фокусе дискуссии будет способность благотворительности в дальнейшем оставаться одним из ключевых факторов социального прогресса, удовлетворяя основные социальные запросы и нужды людей, а также новые возможные модели филантропии, которые могут возникнуть после восстановления экономики.

Участниками круглого стола станут около 200 человек, среди которых официальные участники Международного экономического Форума, представители коммерческих, благотворительных организаций и общественных организаций, представители медиа.

Как сообщалось, первый круглый стол по вопросам благотворительности Фонд Виктора Пинчука провел в Давосе в дни Всемирного экономического Форума в 2008 году. Тогда ключевыми спикерами стали основатель Фонда «Открытое общество» Джордж СОРОС, редактор журнала «Economist» Мэтью БИШОП, президент Global Health Program Фонда Билла и Мелинды Гейтс Тадатака ЯМАДА, председатель наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Катерина ЮЩЕНКО и другие.