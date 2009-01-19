Медведев пригласил Джорджа Буша в Москву
21:14, 19 января 2009Разное
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Завтра у него последний день
В понедельник, 19 января 2009 г., состоялся телефонный разговор президента России Дмитрия Медведева с президентом США Джорджем Бушем, срок полномочий которого истекает 20 января. В телефонном разговоре Д.Медведев, как сообщает его пресс-служба, поблагодарил президента США за сотрудничество и пригласил его посетить Москву.
Д.Медведев также выразил надежду на налаживание конструктивных взаимоотношений с новой администрацией США.
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