Медведев пригласил Джорджа Буша в Москву

В понедельник, 19 января 2009 г., состоялся телефонный разговор президента России Дмитрия Медведева с президентом США Джорджем Бушем, срок полномочий которого истекает 20 января. В телефонном разговоре Д.Медведев, как сообщает его пресс-служба, поблагодарил президента США за сотрудничество и пригласил его посетить Москву.

Д.Медведев также выразил надежду на налаживание конструктивных взаимоотношений с новой администрацией США.