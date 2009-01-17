Кремль должен ответить за хамскую политику в отношении Украины

Мнение

Вряд ли кто-то в Украине еще в декабре мог предположить, что после Нового года произойдет такой кошмар, как полное отключение Москвой газа. Причем, не только Украине, но и Европе! И не на один день в качестве страшилки, а уже на полмесяца…

При этом Кремль по всем информационным фронтам ведет активные наступательные действия – дескать, Киев крал газ и, главное, Украина не хочет переходить на рыночную цену на газ.

Ну и если уж дело зашло так далеко, и многие украинцы сейчас замерзают в прямом смысле слова, а крупнейшие украинские предприятия вынуждены были остановиться, то тогда нужно окончательно во всем разобраться! И, в частности, вспомнить не слишком давнюю историю, когда Украина и Россия были в составе единого государства – СССР, а после его распада Россия признала себя государством-правопреемником. Ну и воскресим в памяти, в первую очередь, газовые дела.

Так вот, четыре года назад Украина отмечала 80-летие газодобывающей промышленности. Первые газовые месторождения начали разрабатываться в Прикарпатье. Быстрое же развитие газовой промышленности пришлось на период с 1951 по 1975 годы, и тогда Украина стала ведущей газодобывающей страной Европы! Для доставки газа была создана целая сеть мощных газопроводов, обеспечивавших топливом не только Украину, но и Россию, Молдову, Белоруссию, Литву, Латвию. Также украинский газ поставляли за рубеж: в Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Польшу и Австрию.

Например, в 1976 году в Украине было добыто 68,7 млрд. куб. м. газа. А в целом по Украине за период 1944-1995 гг. было добыто около 1,6 трлн. куб. м. природного газа. Теперь же Украина добывает только 18-20 млрд. кубометров газа в год, и добывать его приходится из очень больших глубин.

Такова объективная ситуация. В Украине после Второй мировой войны было добыто большое количество природного газа, а пошел он на обеспечение потребностей населения и экономик как России, так и других республик СССР, и даже на экспорт – деньги за что получала и распределяла Москва.

В России тогда потребляли украинский газ, а собственную добычу в Сибири еще не освоили. Кстати, разрабатывать газовые месторождения на востоке России отправляли, естественно, специалистов из Украины. И газопроводы (нефтепроводы) из Сибири в Европу строились, в основном, также украинцами и из труб, изготовленных в Украине.

Так какое право имеет после этого Кремль говорить о неких европейских ценах на газ для Украины? Тем более что российские предприятия обеспечиваются газом по цене в 6 раз ниже европейской?

Но можно ведь и не ограничиваться только газом? Вспомним также, что уголь из Донбасса шел на весь Советский Союз (а сначала – на всю Российскую империю), включая, в том числе Россию! А сколько заводов, мостов, зданий, трубопроводов построено в России из украинской стали? А трактора из Харькова, сделанные из украинского металла, разве не поднимали сельское хозяйство на территории всего СССР?

Наконец, можно ведь вспомнить и другие страницы совместной истории! В частности, Голодомор 1932-1933 годов! Даже если это и не был геноцид, но ведь все равно от голода в Украине погибло тогда 3,5-4 миллиона человек (или даже больше) при общей численности населения в 30 миллионов! В России также было немало погибших в те годы, но ведь пропорция была совершенно иная?..

Во время Второй мировой войны Украина была оккупирована немцами полностью, включая Киев. Сначала все промышленное оборудование в Украине, что не успели вывезти в Россию, уничтожали при отступлении советские войска, затем остатки сжигали также при отступлении немцы. А ведь если бы в Кремле приняли решение в 1941 году больше сил направить на защиту Киева, а не Ленинграда и Москвы, то Украина могла бы пострадать не так сильно? Кстати, лишь относительно небольшая территория России была в ту войну оккупирована немцами и ненадолго – в отличие от Украины.

Ну и не будем забывать про Чернобыльскую катастрофу! Ведь решение о строительстве атомной электростанции под Киевом принималось в Москве!? А расхлебывать последствия широкомасштабной катастрофы ведь пришлось Украине? А это многие и многие миллиарды долларов экономических потерь, причем, колоссальные расходы Украина осуществляет на эти цели ежегодно до сих пор!..

При этом за аренду украинской территории в Севастополе под свой военный флот Россия ведь платит Киеву очень мало – по сравнению с мировыми расценками?!

Ну и какое, спрашивается, после всего этого Кремль имеет моральное право отключать Украине газ и требовать европейской цены на него? А украинская власть разве не может и не должна обратиться в международные судебные инстанции с иском к российскому правительству - в связи с его возмутительными теперешними действиями, в частности, отключением газа и требованием необоснованно высокий цены?..

Светлана Руденко