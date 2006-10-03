Новая окружная в Киеве будет платной

20 миллионов гривен планирует в следующем году потратить столичная область на проектирование новой окружной дороги. Весь же проект ее строительства обойдется региону в несколько десятков миллиардов гривен.

Чтобы минимизировать бюджетные траты, чиновники задумались о присвоении магистрали платного статуса, пишет "Деловая столица".

По словам депутата Киевского областного совета, экс-главы Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадима Гуржоса, сооружение новой окружной дороги должно начаться уже в ближайшие годы. Первым этапом станет прокладка 33-километровой магистрали, соединяющей трассы Киев-Ковель и Киев-Житомир. Стоимость строительства одного километра на этом участке составит порядка 10 миллионов гривен.

В следующем году дорогу должны полностью спроектировать. Для этих целей Киевщина намерена просить правительство предусмотреть в государственном бюджете 2007 год. дополнительные 20 миллионов гривен. Как сказал господин Гуржос, общая ориентировочная стоимость работ по строительству трассы составит более 20 миллиардов гривен. Он также отметил, что уже ведутся переговоры с инвесторами, которые предварительно согласились финансировать проект.

По материалам Корреспондент