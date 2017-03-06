АВК представит новый "Королевский Шедевр"
06 Марта, в понедельник, кондитерская компания представит общественности и средствам массовой информации новый «Королевский Шедевр» - шоколадные конфеты в подарочной коробке.
Сегодня «Королевский Шедевр» - это гордость АВК, ведь над совершенствованием продукта команда работала более 16 лет. Это весенний подарок компании всем женщинам Украины.
В рамках мероприятия состоится презентация продукта: особенностей рецептуры, новых вкусовых качеств, новой упаковки и тому подобное.
Спикерами от компании АВК выступят:
Владимир Авраменко, генеральный директор компании
Андрей Гаряжа, директор по качеству
Зоряна Березовая, бренд-менеджер продукта, маркетолог
После завершения презентации состоится пресс-брифинг.
Дата проведения: 06.03.17
Место проведения: отель «Hyatt» (вул. Аллы Тарасовой,5).
Начало презентации: 11:00
Начало брифинга: 12:30
Аккредитация представителей СМИ обязательна (осуществляется до 21:00, 05.03.17)
Обращайтесь в Пресс-офис АВК:
Анна Онищук
+ 38 (097) 353 1013
Екатерина Дробилко
+ 38 (098) 229 6626