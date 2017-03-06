АВК представит новый "Королевский Шедевр"

Сегодня «Королевский Шедевр» - это гордость АВК, ведь над совершенствованием продукта команда работала более 16 лет. Это весенний подарок компании всем женщинам Украины.

В рамках мероприятия состоится презентация продукта: особенностей рецептуры, новых вкусовых качеств, новой упаковки и тому подобное.

Спикерами от компании АВК выступят:

Владимир Авраменко, генеральный директор компании

Андрей Гаряжа, директор по качеству

Зоряна Березовая, бренд-менеджер продукта, маркетолог

После завершения презентации состоится пресс-брифинг.

Дата проведения: 06.03.17

Место проведения: отель «Hyatt» (вул. Аллы Тарасовой,5).

Начало презентации: 11:00

Начало брифинга: 12:30

Аккредитация представителей СМИ обязательна (осуществляется до 21:00, 05.03.17)

Обращайтесь в Пресс-офис АВК:

Анна Онищук

+ 38 (097) 353 1013

hanna.onischuk@avk.ua

Екатерина Дробилко

+ 38 (098) 229 6626

kateryna.drobilko@avk.ua