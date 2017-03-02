В Киеве откроется Музей новостей

Второго марта в “Мистецьком Арсенале” откроется первый в Украине культурно-образовательный проект Музей новостей, приуроченный к 20-летию программы ТСН.

Экспозиция музея будет насчитывать 10 залов с интерактивными зонами, каждая из которых посвящена определенной теме. Отдельная часть экспозиции сосредоточена вокруг ста главных новостей независимой Украины.

В Музее собрали наиболее значимые экспонаты независимой Украины: элемент одного из двигателей самолета-рекордсмена Ан-225 «Мрия», наградные статуэтки Русланы и Джамалы «Евровидение», олимпийские медали Лилии Подкопаевой, чемпионский пояс Виталия Кличко, «Кобзарь», который побывал в космосе с Леонидом Каденюком и многое другое.

Кроме этого, с помощью VR-очков можно будет попасть в зал Верховной Рады, в зону отчуждения вокруг Чернобыля или в телевизионную студию. Также организаторы обещают, что в Музее новостей можно будет увидеть самую большую в Украине голограмму — 3D-изображение Аллы Мазур.

По словам генерального директора Художественного Арсенала Юлии Вагановой, этот проект позволит посетителям разобраться в процессе создания новостей и их последствиях для жизни каждого гражданина и государства в целом. Проект продлится до 26 марта.