Экономический кризис пополнил английский язык новыми словами

Большинство новых слов и выражений, которые могут пополнить словарь английского языка в 2009 году, обязаны своим происхождением экономическому кризису, пишет британская The Daily Telegraph.

Составители словаря Gem, выходящего в издательстве Collins, рассматривают список слов, за употреблением которых в письменной и устной речи специалисты будут следить в ближайшие месяцы. Если выяснится, что слова и выражения укоренились в английском языке, они будут включены в словарь.

В этот список вошло понятие "staycation", составленное из глагола "to stay" (оставаться) и существительного "vacation" (каникулы, отпуск). Так называют праздничные дни или отпуск, проведенные дома из-за отсутствия денег на путешествие.

Другое новое слово - "recessionista", составленное из "recession" (рецессия) и "fashionista" (модник). Так предлагается называть человека, чья одежда (дешевая или поношенная) соответствует тяжелой экономической ситуации.

На втором месте среди источников новых слов и выражений оказались социальные сети. Увлечению британцев виртуальным общением английский язык обязан появлением понятия "social notworking" (искаженное "social networking"), которое описывает поведение человека, проводящего рабочее время в социальных сетях. Также предлагается добавить в словарь глагол "to defriend", который можно перевести как "отдружиться" - удалить пользователя из списка друзей.

Лента.ру