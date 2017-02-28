Презентация проекта RYBALSKY

28 февраля в 14:00 в помещении Fedoriv HUB по адресу ул. Большая Васильковская, 5, состоится презентация проекта реновации промышленной зоны острова Рыбальский на жилой район нового образца.

Организатор мероприятия – Riverside Development, среди партнеров проекта: Киевгорстрой, Perfect Group, KDD engineering.

В качестве спикеров конференции слово возьмут: генеральный директор Riverside Development Андрей Ваврыш, представители бюро разработчиков концепции планировки территории Рыбальского острова Антон Олейник (buro o), Владимир Зотов (бюро инициативной архитектуры "GA") и другие участники проекта.

В ходе мероприятия участники конференции поделятся подробной информацией о концепции ЖК Rybalsky и ее влияние на развитие Киева, текущее состояние работ на строительной площадке проекта, этапы и сроки реализации жилого комплекса, мировые аналоги проекта и др.

Адрес: ул. Большая Васильковская 5, офис 27, 5 этаж.

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