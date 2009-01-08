В Запорожье маршрутка врезалась в троллейбус: 7 потерпевших

В Запорожье в результате столкновения троллейбуса и маршрутного миктоавтобуса госпитализированы 7 человек.

Как сообщили УНИАН в Запорожском облуправлении ГАИ, авария произошла в центре города 6 января вечером.

В 22.00 на проспекте Ленина двигавшийся в направлении улицы Лермонтова пассажирский микроавтобус "Мерседес-Бенц" столкнулся с двигавшимся во встречном направлении и совершавшем поворот налево в районе бульвара Шевченко троллейбусом. В результате ДТП водитель маршрутки и шестеро пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в 5-ю городскую больницу, сообщили в облГАИ.

Обстоятельства и виновник ДТП устанавливаются.