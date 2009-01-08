В столице Боснии и Герцеговины распроданы электрообогреватели

Жители столицы Боснии и Герцеговины в результате прекращения поставок в страну российского газа, и, как следствие, перебоев с центральным отоплением скупили абсолютно все электрообогревательные приборы, сообщили в среду белградские СМИ.

Крупнейшие сети по продаже бытовой техники не смогли удовлетворить спрос потребителей на электрообогреватели и радиаторы, а поставки новых партий этого товара ожидаются лишь на следующей неделе.

В поисках электрообогревателей жители столицы, где в ближайшие ночи ожидаются понижения температуры до минус 15 градусов Цельсия, стали выезжать в другие города страны, в частности, Коньиц, Ябланицу и Мостар.

РИА “Новости”