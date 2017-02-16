Круглый стол на тему: "Оплата труда медицинских работников"

Инициатор проведения круглого стола: народный депутат «Объединения «Самопомощь», зампредседателя комитета по вопросам здравоохранения ВР Украины Ирина Сысоенко. В рамках реформирования медицинской отрасли одним из острых вопросов остается проблема сохранения кадрового потенциала. Ситуация с зарплатами медицинских работников критическая. По статистическим данным в прошлом году из Украины выехало за границу более 7000 медиков. В 2016 году правительством было задекларировано повышение заработной платы врачам в 2017 году. С 1 января 2017 установлена ​​минимальная зарплата на уровне 3200 грн., однако первый тарифный разряд единой тарифной сетки остался на уровне 1600 грн.. Сегодня младший медицинский персонал и врачи имеют практически одинаковую зарплату. Например, врач-интерн будет получать такую ​​же заработную плату, как и уборщица. Кроме того, фонда оплаты труда учреждений здравоохранения не хватает на выплату надбавок и доплат медицинскому персоналу, как это предусмотрено в соответствии с действующим законодательством. Такая ситуация требует неотложного решения проблемы совместно с правительством, органами исполнительной власти и местного самоуправления в сфере охраны здоровья, а также представителями медицины. Результатом круглого стола должно стать внесение изменений в Государственный бюджет Украины на 2017 год для увеличения медицинской субвенции на фонд оплаты труда. (ул. Грушевского 18/2 (Комитеты Верховной Рады, комната №12). Нужна аккредитация. Телефон: 068-057-43-91.