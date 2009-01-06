Мэром Роттердама стал мусульманин

Впервые в истории Нидерландов мэром города стал иммигрант, сообщает France Presse.

Ахмед Абуталеб (Ahmed Aboutaleb), уроженец Марокко, в понедельник принял присягу и официально вступил в должность мэра Роттердама. AFP отмечает, что в этом втором по величине голландском городе несколько лет назад были очень сильны антииммигрантские настроения.

Абуталеб родился в Марокко в 1961 году, в возрасте 14 лет переехал в Нидерланды. Работал журналистом, затем в городском совете Амстердама. Позже он занял должность секретаря правительства по социальным делам. Является членом Трудовой партии Нидерландов.

Выступая на церемонии приведения к присяге Абуталеб отметил: "Христианские храмы исчезают, а мечети, наоборот, появляются. Людей это беспокоит, они чувствуют страх и неуверенность. К этим проблемам надо отнестись с повышенным вниманием".

Наблюдатели отмечают, что Абуталеб пользуется большой популярностью среди мусульманского населения Нидерландов.

Лента.ру