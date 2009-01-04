Израиль призывает ливанских боевиков сохранять спокойствие

Министр обороны Израиля Эхуд Барак предостерег в субботу ливанское движение "Хезболлах" от попыток дестабилизировать ситуацию на границе с Израилем во время проведения наземной операции в секторе Газа.

"Воюя в Газе, мы не упускаем из виду ситуацию на нашей северной границе. Там мы не планируем активных действий и надеемся, что ситуация останется спокойной. Но мы готовы к любому развитию событий", - сказал Барак, заявление которого цитирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В субботу вечером войска после недели массированных бомбардировок вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинских группировок и занять районы, откуда боевики ведут ракетные обстрелы Израиля.

"Наша цель - заставить (правящее в Газе движение) ХАМАС прекратить враждебные действия против Израиля и израильтян и коренным образом изменить ситуацию на юге Израиля", - сказал глава военного ведомства.