Топ-10 рейтинга "Элита России"

Версия "Коммерсанта"

Топ-10 рейтинга "Элита России 2008", опубликованный газетой "Коммерсант" по результатам опросов россиян, проведенных социологами. 1. Путин Владимир - премьер-министр РФ 2. Медведев Дмитрий - президент РФ 3. Пугачева Алла - певица, член Общественной палаты 4. Жириновский Владимир - лидер Либерально-демократической партии, депутат Государственной думы 5. Шойгу Сергей - министр по чрезвычайным ситуациям 6. Зюганов Геннадий- председатель ЦК Коммунистической партии РФ, депутат Государственной думы 7. Михалков Никита - кинорежиссер, председатель правления Союза кинематографистов РФ 8. Лужков Юрий - мэр Москвы 9. Иванов Сергей - первый зампред правительства РФ 10. Кобзон Иосиф - певец, депутат Государственной думы

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