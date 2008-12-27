Топ-10 рейтинга "Элита России"
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Топ-10 рейтинга "Элита России 2008", опубликованный газетой "Коммерсант" по результатам опросов россиян, проведенных социологами.
1. Путин Владимир - премьер-министр РФ
2. Медведев Дмитрий - президент РФ
3. Пугачева Алла - певица, член Общественной палаты
4. Жириновский Владимир - лидер Либерально-демократической партии, депутат Государственной думы
5. Шойгу Сергей - министр по чрезвычайным ситуациям
6. Зюганов Геннадий- председатель ЦК Коммунистической партии РФ, депутат Государственной думы
7. Михалков Никита - кинорежиссер, председатель правления Союза кинематографистов РФ
8. Лужков Юрий - мэр Москвы
9. Иванов Сергей - первый зампред правительства РФ
10. Кобзон Иосиф - певец, депутат Государственной думы