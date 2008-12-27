Топ-10 рейтинга "Элита России"

00:57, 27 декабря 2008
Разное
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Версия "Коммерсанта"

Топ-10 рейтинга "Элита России 2008", опубликованный газетой "Коммерсант" по результатам опросов россиян, проведенных социологами.

1. Путин Владимир - премьер-министр РФ

2. Медведев Дмитрий - президент РФ

3. Пугачева Алла - певица, член Общественной палаты

4. Жириновский Владимир - лидер Либерально-демократической партии, депутат Государственной думы

5. Шойгу Сергей - министр по чрезвычайным ситуациям

6. Зюганов Геннадий- председатель ЦК Коммунистической партии РФ, депутат Государственной думы

7. Михалков Никита - кинорежиссер, председатель правления Союза кинематографистов РФ

8. Лужков Юрий - мэр Москвы

9. Иванов Сергей - первый зампред правительства РФ

10. Кобзон Иосиф - певец, депутат Государственной думы

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