В Киеве сошел с рельсов трамвай с пассажирами

В Киеве на Набережном шоссе трамвай с пассажирами сошел с рельсов.

Как сообщает «Магнолия-ТВ», по словам водителя травмая №5, недалеко от моста Метро один из вагонов неожиданно слетел с рельсов и, зацепив столб трамвайного электропитания, развернулся на девяносто градусов. В момент происшествия в салоне трамвая, по словам водителя, находилось пять-шесть пассажиров. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Движение электротранспорта было остановлено на маршруте. Чтобы вернуть в рабочее положение многотонный трамвай и возобновить электропитание, к месту аварии прибыла спецтехника.

Как основную причину случившегося водитель назвал деформацию рельсов.