В Киеве сошел с рельсов трамвай с пассажирами
13:01, 22 декабря 2008Разное
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ДТП на Набережном шоссе
В Киеве на Набережном шоссе трамвай с пассажирами сошел с рельсов.
Как сообщает «Магнолия-ТВ», по словам водителя травмая №5, недалеко от моста Метро один из вагонов неожиданно слетел с рельсов и, зацепив столб трамвайного электропитания, развернулся на девяносто градусов. В момент происшествия в салоне трамвая, по словам водителя, находилось пять-шесть пассажиров. В результате происшествия никто из них не пострадал.
Движение электротранспорта было остановлено на маршруте. Чтобы вернуть в рабочее положение многотонный трамвай и возобновить электропитание, к месту аварии прибыла спецтехника.
Как основную причину случившегося водитель назвал деформацию рельсов.
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