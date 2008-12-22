Впервые за тысячу лет в Житомире установили искусственную ёлку

В Житомире на площади Королева в этом году по случаю новогодних и рождественских праздников впервые установлена искусственная новогодняя елка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, елку стоимостью почти в 400 тыс. грн. установили преимущественно за спонсорские деньги.

По словам заместителя городского председателя Житомира Игоря ГУНДИЧА, «18-метровая главная елка является искусственной и самой красивой за всю более чем тысячелетнюю историю города. Елка обошлась вместе с украшениями почти в 400 тыс. грн., причем стоимость самой елки превышает 220 тыс. грн. Из городского бюджета на нее потрачена лишь четверть суммы, а остальные - деньги спонсоров», - сказал заместитель городского председателя.

Елку изготовили на одном из житомирских предприятий и смонтировали работники тернопольского частного предприятия «Елки Украины». Ее главное украшение - гирлянда-хамелеон, на которой трехцветные диоды создают эффект вращения елки.