Тимошенко в Кабинете Министров (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на брифинге в Кабинете Министров.

В ходе брифинга Юлия Тимошенко заявила, что не намерена быть участником нынешней властной команды, и переходит в оппозицию к Президенту Украины Виктору Ющенко. “Я четко заявляю, что я нахожусь в оппозиции к таким чиновникам как Президент Украины, председатель Национального банка, ко всем преступным группировкам, которые их окружают.

Я буду вместе со страной, вместе с народом Украины, и вместе с ними буду бороться за то, чтобы в Украине таких явлений (спекулятивной девальвации гривни – УНИАН) не было», - сказала Тимошенко.

Премьер также выразила сожаление в связи с тем, что во время президентских выборов 2004 года поддержала Ющенко.

Фото Александра Прокопенко /POOL / УНИАН