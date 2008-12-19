Мировой финкризис улучшит качество российских фильмов
Аргументы Александра Роднянского
Мировой финансовый кризис улучшит качество российских фильмов за счет сокращения их количества, считает продюсер Александр Роднянский.
"В настоящее время из 200 снимаемых фильмов в прокат попадают лишь 50, и десять из них возвращают затраченные на их производство деньги... Вместо этого будет производиться 40-50 фильмов максимум, а может и меньше, но они будут выходить в прокат и могут быть лучше по качеству", - сказал Роднянский на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, финкризис сможет изменить лицо киноиндустрии.
"Кризис, безусловно, изменит лицо киноиндустрии в плане сокращения количества компаний, я думаю, соответственно количество производимых фильмов. Это катализирует процесс консолидации. Появятся несколько крупных компаний, на мой взгляд, способных зонировать свое будущее на пять-десять лет. В конечном счете, я думаю, зритель ничего не потеряет", - добавил он.