Мировой финкризис улучшит качество российских фильмов

Мировой финансовый кризис улучшит качество российских фильмов за счет сокращения их количества, считает продюсер Александр Роднянский.

"В настоящее время из 200 снимаемых фильмов в прокат попадают лишь 50, и десять из них возвращают затраченные на их производство деньги... Вместо этого будет производиться 40-50 фильмов максимум, а может и меньше, но они будут выходить в прокат и могут быть лучше по качеству", - сказал Роднянский на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, финкризис сможет изменить лицо киноиндустрии.

"Кризис, безусловно, изменит лицо киноиндустрии в плане сокращения количества компаний, я думаю, соответственно количество производимых фильмов. Это катализирует процесс консолидации. Появятся несколько крупных компаний, на мой взгляд, способных зонировать свое будущее на пять-десять лет. В конечном счете, я думаю, зритель ничего не потеряет", - добавил он.

РИА «Новости»