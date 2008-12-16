В Черновцах на пешеходном переходе сбили двух 8-летних детей

В Черновцах 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ-32214» сегодня совершил наезд на двоих восьмилетних детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД в Черновицкой области.

В результате дорожно-транспортного происшествия дети с травмами госпитализированы в областную больницу скорой медицинской помощи.

По словам начальника УМВД Украины в Черновицкой области Георгия ПРОСКУРНЯКА, самое досадное в этом ДТП то, что детей сбили на пешеходном переходе.

Водитель задержан, он дает показания.