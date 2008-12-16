В Черновцах на пешеходном переходе сбили двух 8-летних детей
18:57, 16 декабря 2008Разное
1684 0
Водителя задержали
В Черновцах 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ-32214» сегодня совершил наезд на двоих восьмилетних детей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД в Черновицкой области.
В результате дорожно-транспортного происшествия дети с травмами госпитализированы в областную больницу скорой медицинской помощи.
По словам начальника УМВД Украины в Черновицкой области Георгия ПРОСКУРНЯКА, самое досадное в этом ДТП то, что детей сбили на пешеходном переходе.
Водитель задержан, он дает показания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter