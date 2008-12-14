В Киевгазе «надеются», что к вечеру левый берег будет с газом

В АК “Киевгаз” надеются, что смогут на протяжении сегодняшнего дня устранить аварию на газораспределительном пункте, который обеспечивает газоснабжение жителей домов в Деснянском и Днепровском районах столицы.

Об этом УНИАН сообщили в аварийной службе компании “Киевгаз”.

По их объяснению, авария произошла из-за резкого падения давления газа в сети.

Количество домов, оставшихся без газоснабжения, в “Киевгазе” сейчас назвать не могут, однако отмечают, что в зону действия аварии попало значительное число улиц двух районов.

“Трудно сказать, когда аварийные работы будут закончены. Сейчас специалисты там работают”, - сказали в аварийной службе. На уточняющий вопрос, будет ли до вечера устранена авария, ответили: “Надеемся”.

В “Киевгазе” также сообщили, что возобновление газоснабжения будет происходить отдельно по каждому дому в присутствии специалистов. Специальные бригады будут выезжать на места, во избежание чрезвычайных ситуаций в квартирах домов.

В пресс-службе “Киевгаза” УНИАН сообщили, что сейчас причина аварии выясняется. По официальной информации компании, на двух газораспределительных пунктах сработали запорно-предохранительные клапаны, которые и перекрыли подачу газа. В результате этого без газоснабжения остались жилые дома на улицах: Лесная, Жукова, Волкова, Курчатова, Милютенко, Братиславская и Шолом-Алейхема.

«Киевгаз» призывает жителей Лесного массива не пользоваться газовыми приборами, а в случае выявления запаха газа, звонить в аварийную службу компании по телефону 04.