Что делает Луценко в Рио-де-Жанейро

Делегация Украины во главе с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО приняла участие в работе 75-й генеральной ассамблеи Интерпола в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия). В состав делегации также вошел руководитель рабочего аппарата НЦБ Интерпола в Украине Кирилл КУЛИКОВ.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МВД, во время выступления на заседании генассамблеи Ю.ЛУЦЕНКО сообщил о значительных преобразованиях, которые состоялись в последнее время в нашем государстве и, в частности, в работе правоохранительных органов. Министр подчеркнул, что благодаря вниманию, которое уделялось правительством Украины, удалось в среднем на 25 процентов снизить преступные проявления по основным видам преступлений.

Министр внутренних дел высоко оценил уровень сотрудничества МВД Украины с Интерполом. Особый акцент был сделан на завершении оснащения новейшими системами информационного обмена базами данных, которые введены в Интерполе, и, благодаря его техническому содействию, уже развернуты во всех регионах Украины.

В своем выступлении Ю.ЛУЦЕНКО также информировал генеральную ассамблею Интерпола о приоритетах в работе правоохранительных органов нашего государства. В частности, были отмечены борьба с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, похищением автотранспорта, а также с нелегальной миграцией. Министр отметил, что правоохранительные органы нашего государства существенно усилили работу по борьбе с нелегальной миграцией. Правительство Украины, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО, строго придерживается всех взятых на себя международных обязательств по этому вопросу. В то же время, Украина нуждается в помощи в обустройстве лагерей содержания нелегальных мигрантов, налаживании эффективных форм психологической работы с ними и тому подобное.

Во время отдельной встречи Ю.ЛУЦЕНКО с генеральным секретарем Интерпола Р.НОБЕЛЕМ стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего углубления взаимодействия между Интерполом и МВД Украины и проанализировали ход подготовки международной конференции Интерпола по вопросам борьбы с биотерроризмом, которая состоится в Киеве в ноябре этого года.