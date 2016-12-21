Эксперты обсудят итоги 2016 года и вызовы 2017-го

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Что получила и потеряла Украина в 2016 году?

Социальная ситуация: как избежать взрыва?

Экономика Украины: есть ли шансы на рост?

Насколько парламент и правительство контролируют ситуацию в стране?

Возможны ли досрочные выборы в 2017 году?

Борьба с коррупцией: игра на публику или реальные изменения?

Кому и зачем нужна депутатская неприкосновенность?

Участники круглого стола:

Борислав Розенблат, народный депутат Украины (БПП);

Сергей Соболев, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»);

Виктор Еленский, народный депутат Украины («Народный фронт»);

Любомир Зубач, народный депутат Украины («Объединение «Самопомощь»).

Модератор - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).