Эксперты обсудят итоги 2016 года и вызовы 2017-го
21 декабря (среда) 2016 года в 13:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Внутренняя политика: итоги 2016 и вызовы 2017».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Что получила и потеряла Украина в 2016 году?
Социальная ситуация: как избежать взрыва?
Экономика Украины: есть ли шансы на рост?
Насколько парламент и правительство контролируют ситуацию в стране?
Возможны ли досрочные выборы в 2017 году?
Борьба с коррупцией: игра на публику или реальные изменения?
Кому и зачем нужна депутатская неприкосновенность?
Участники круглого стола:
Борислав Розенблат, народный депутат Украины (БПП);
Сергей Соболев, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»);
Виктор Еленский, народный депутат Украины («Народный фронт»);
Любомир Зубач, народный депутат Украины («Объединение «Самопомощь»).
Модератор - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.
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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).