Эксперты обсудят итоги 2016 года для Украины и ЕС

Потеряет ли Украина европейских союзников?

9 декабря (пятница) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «2017: конец объединенной Европы?», передает LB.

​Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Итоги 2016 года для Европы и Украины: референдум в Нидерландах, Брексит, вопрос безвизового режима для Украины;

2. Итоги референдума в Италии и выборов президента Австрии как предвестники будущего Европы.

3. Как изменят политический ландшафт Евросоюза 2017 года выборы в странах ЕС и выход Британии из состава ЕС?

4. Путь Европы: возврат к консервативным ценностям или «новый фашизм» ?

5. Изменение европейских ценностей: выводы для Украины.

6. Потеряет ли Украина европейских союзников? Как это повлияет на ход конфликта Украины с РФ?

Участники круглого стола:

· Маркиян Лубкивский, дипломат, общественный деятель;

· Сергей Дацюк, философ, публицист;

· Тарас Качка, эксперт по международным вопросам;

· Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина.

Модератор круглого стола: Игорь Соловей, редактор отдела «Мир» LB.ua

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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.

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