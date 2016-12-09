Эксперты обсудят итоги 2016 года для Украины и ЕС
Потеряет ли Украина европейских союзников?
9 декабря (пятница) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «2017: конец объединенной Европы?», передает LB.
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Итоги 2016 года для Европы и Украины: референдум в Нидерландах, Брексит, вопрос безвизового режима для Украины;
2. Итоги референдума в Италии и выборов президента Австрии как предвестники будущего Европы.
3. Как изменят политический ландшафт Евросоюза 2017 года выборы в странах ЕС и выход Британии из состава ЕС?
4. Путь Европы: возврат к консервативным ценностям или «новый фашизм» ?
5. Изменение европейских ценностей: выводы для Украины.
6. Потеряет ли Украина европейских союзников? Как это повлияет на ход конфликта Украины с РФ?
Участники круглого стола:
· Маркиян Лубкивский, дипломат, общественный деятель;
· Сергей Дацюк, философ, публицист;
· Тарас Качка, эксперт по международным вопросам;
· Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина.
Модератор круглого стола: Игорь Соловей, редактор отдела «Мир» LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).