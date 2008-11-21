Тема Голодомора - непоправимая ошибка нынешней Москвы

Если бы внешний пиар для России делал я, то юбилей голодомора послужил бы мне информационным поводом для пропаганды дружбы народов. Простите за цинизм этой фразы, но в заявлениях Медведева и Жириновского цинизма куда больше.

Объясню свое мнение. Украина, юг России, части Беларуси и Казахстана испытали в 1933 году общую беду. То же, вероятно, и скорбеть должны были бы вместе. И руководители этих стран могли бы провести скорбный день также вместе, демонстрируя своим народам общность памяти, взаимопонимание и взаимную поддержку. Общая скорбь сблизила бы народы, которые и так близки, а еще - сблизила бы элиты обоих стран, которые давно очень далекие одна от другой.

Но почему-то у высокопоставленных должностных лиц России скорби не наблюдается. Откуда у них такая аллергия на тему голодомора? Неужели Путины-Медведевы считают себя потомками сталинского режима? Или их сбивает то, что столицей того режима была Москва – столица нынешней РФ. Но еще Маркс писал, что пролетариат не имеет родины. Соответственно и диктатура пролетариата не имеет национальности. Не имеет и не может иметь национального авторства и голодомор. Что с того, что диктатором тогда был этнический грузин? Что же теперь, Грузии тоже выступать с заявлениями наподобие российских?

Непонятна и странна позиция официальной Москвы. Остается лишь допускать худшее: что в глазах нынешних московских правителей царская Россия, СССР и нынешняя РФ – это все одна и та же империя, а империи, видите ли, разрешено все. И на фоне этой огромной миссии всемогущей империи плач каких-то там потомков жертв выглядят, мол, преувеличенными.

… Когда-то в наших селах наибольшей обидой был отказ соседа прийти на поминки.

А здесь – память миллионов семей. Потому что трудно найти в Украине род, особенно с сельскими корнями, среди предков которого не было бы жертв голодомора.

... Большую, очень большую и досадную, ошибку делает в настоящий момент официальная Москва. Возможно даже непоправимую.

Валерий Нечипоренко