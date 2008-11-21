Тема Голодомора - непоправимая ошибка нынешней Москвы
Неужели Путины-Медведевы считают себя потомками сталинского режима? Или их сбивает то, что столицей того режима была Москва – столица нынешней РФ. Но еще Маркс писал, что пролетариат не имеет родины...
Если бы внешний пиар для России делал я, то юбилей голодомора послужил бы мне информационным поводом для пропаганды дружбы народов. Простите за цинизм этой фразы, но в заявлениях Медведева и Жириновского цинизма куда больше.
Объясню свое мнение. Украина, юг России, части Беларуси и Казахстана испытали в 1933 году общую беду. То же, вероятно, и скорбеть должны были бы вместе. И руководители этих стран могли бы провести скорбный день также вместе, демонстрируя своим народам общность памяти, взаимопонимание и взаимную поддержку. Общая скорбь сблизила бы народы, которые и так близки, а еще - сблизила бы элиты обоих стран, которые давно очень далекие одна от другой.
Но почему-то у высокопоставленных должностных лиц России скорби не наблюдается. Откуда у них такая аллергия на тему голодомора? Неужели Путины-Медведевы считают себя потомками сталинского режима? Или их сбивает то, что столицей того режима была Москва – столица нынешней РФ. Но еще Маркс писал, что пролетариат не имеет родины. Соответственно и диктатура пролетариата не имеет национальности. Не имеет и не может иметь национального авторства и голодомор. Что с того, что диктатором тогда был этнический грузин? Что же теперь, Грузии тоже выступать с заявлениями наподобие российских?
Непонятна и странна позиция официальной Москвы. Остается лишь допускать худшее: что в глазах нынешних московских правителей царская Россия, СССР и нынешняя РФ – это все одна и та же империя, а империи, видите ли, разрешено все. И на фоне этой огромной миссии всемогущей империи плач каких-то там потомков жертв выглядят, мол, преувеличенными.
… Когда-то в наших селах наибольшей обидой был отказ соседа прийти на поминки.
А здесь – память миллионов семей. Потому что трудно найти в Украине род, особенно с сельскими корнями, среди предков которого не было бы жертв голодомора.
... Большую, очень большую и досадную, ошибку делает в настоящий момент официальная Москва. Возможно даже непоправимую.
Валерий Нечипоренко