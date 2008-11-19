Российский президент смотрит около десятка новостных сайтов в день

Во время беседы с журналистами в Ижевске президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что он отводит средствам массовой информации выдающуюся, по его словам, роль в преодолении страной финансового кризиса. Президент отметил, что от журналистской "точности, тактичности и в то же время правдивости зависят очень многие процессы в стране", сообщает РИА Новости.

Медведев рассказал о том, как часто ему приходится иметь дело со средствами массовой информации. Он сказал, что старается смотреть российские и зарубежные телеканалы, и каждое утро читает газеты. "Руки пачкаю, что называется, за завтраком", - отметил глава государства.

Также он заявил, что каждый день просматривает около десятка информационных сайтов, в том числе - оппозиционных, которые "пишут такое, что хочется встать и после этого работать, работать и работать". Какие новостные сайты входят в число регулярно посещаемых, Медведев не уточнил.