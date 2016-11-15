Круглый стол "Победа Трампа. Что дальше?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Делегация Института Горшенина со 2 по 12 ноября работала в США, где провела серию встреч с политиками, представителями различных организаций и институций. Цель - изучение и экспертная оценка хода выборов в США и их итогов, а также анализ ситуации в Украине и в мире.

Вопросы к обсуждению:

Выводы по итогам визита в США представителей команды Института Горшенина.

Анализ факторов, которые обеспечили победу Трампа.

Какие возможны варианты персонального состава команды Трампа?

Какие последствия имеет избрание нового президента для внешней политики США? Чего ждать от нового президента США миру?

Как изменила политический ландшафт США последняя президентская кампания? Которые она будет иметь долговременные последствия для политики США?

Как повлияет избрание нового президента на отношения США к российско-украинского конфликта?

Участники круглого стола:

Евгений Курмашов, директор политических программ Института Горшенина;

Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина;

Джейсон Смарт, американский политконсультант.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).