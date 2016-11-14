VimpelCom празднует 20-летие листинга в США

Впервые акции компании начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1996 году. В 2013-м компания перешла на биржу NASDAQ и заняла заслуженную позицию среди самых инновационных и успешных компаний в сфере технологий. Сегодня группа VimpelCom – один из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций и технологий, который обслуживает более 200 миллионов клиентов на 14 рынках стран Европы, Африки и Азии.

Комментируя событие, генеральный директор VimpelCom Жан-Ив Шарлье сказал: «Это действительно важнейший этап, которым VimpelCom безмерно гордится. Новаторский дух, еще больше укрепивший наши успехи последних 20 лет, продолжает вести нас по амбициозному пути к превращению в лидера цифровых технологий. Прогресс, которого мы достигли за последние 15 месяцев, наглядно свидетельствует о том, что мы на верном пути».

VimpelCom внедряет новые цифровые возможности на рынках присутствия, реализуя одну из самых масштабных в отрасли программ трансформации. Ранее в этом году компания объявила о реорганизации своей IT-инфраструктуры, приводя ее к единой цифровой платформе. Это ускорит процесс разработки продуктов для удовлетворения будущих цифровых потребностей клиентов.

VimpelCom добилась значительного прогресса в рационализации своих компаний. На днях телеком-группа завершила сделку по объединению своих активов в Италии – операторов Wind и Three Italia, а также осуществила слияние в Пакистане, заняв, таким образом, лидирующую позицию на локальном телеком рынке. Такая стратегия глобализирует и упрощает бизнес-процессы в масштабах группы и обеспечивает надежное управление по наивысшим международным стандартам.

Оги Фабела, соучредитель и почетный председатель отметил: «C тем же предпринимательским энтузиазмом, с которым мы основали компанию 24 года назад, VimpelCom переформатирует работу всей индустрии своей амбициозной стратегией цифровой трансформации. Новаторы в сфере технологий и предприниматели по всему миру мечтают о листинге своих компаний на фондовой бирже NASDAQ здесь Новаторы в сфере технологий и предприниматели по всему миру мечтают о листинге своих компаний на фондовой бирже NASDAQ здесь, в великом городе Нью-Йорке. Мы искренне гордимся тем, что 20 лет назад появились на этой бирже, и сегодня каждый из наших сотрудников посвящает себя работе над постоянным внедрением инноваций в обслуживании пользователей на рынках нашего присутствия по всему миру».

«Почему это важное событие? Мы строим свой бизнес, ориентируясь на лучшие стандарты: прозрачность, ответственность, открытость. Сегодня мы активно развиваем в Украине сеть 3G, обеспечив доступ к новым технологиям для 56% населения страны, а также преобразовываемся в digital-компанию. Киевстар – национальный телеком-оператор с европейской культурой управления. И мы ценим опыт, который получаем, являясь частью группы VimpelCom», – комментирует Петр Чернышов, президент Киевстар.