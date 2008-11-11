ДТП в Киеве: каша из 8-ми автомобилей (фото)

В Киеве Daewoo протаранил сразу 7 автомобилей!

По предварительным данным, автомобиль Daewoo с нетрезвым водителем за рулем двигался по ул. Ушакова в направлении ул. Уборевича. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, поцарапал припаркованный Toyota Land Cruiser, после чего на полном ходу влетел в зад ВАЗ-2107. От удара Daewoo отбросило в сторону, он прочесал весь левый бок Subaru и отлетел в зад «семерки» BMW, который отбросило в «Таврию» и ВАЗ-2108. От удара ВАЗ также сдвинулся вперед и слегка коснулся бампером припаркованного впереди Mitsubishi Lancer, сообщает "Друга смуга".

Всего в аварии пострадало 8 автомобилей, но никто из людей, к счастью, не пострадал.

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