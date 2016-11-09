Впервые на ИнтерАГРО - интерактивная площадка ИнтерАгроДебаты-2016
Впервые на выставке ИнтерАГРО 2016 (8-11 ноября) состоится запуск масштабного проекта – интерактивной площадки «ИнтерАгроДебаты».
С 9 по 11 ноября в первом павильоне ВЦ «КиевЭкспоПлаза» будет работать интерактивная площадка «ИнтерАгроДебаты». Это платформа для живого общения с ведущими экспертами аграрного рынка, руководителями и специалистами сельхозпредприятий и властных структур на актуальные аграрные темы.
Смотрите прямые трансляции с выставки и площадки «ИнтерАгроДебаты» на нашем youtube канале www.youtube.com/playlistopen_in_new:
9.11.16
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 13:30 – 14:00
ИнтерАгроДебаты: тема 1. Сырье - не приговор, а шанс на новую добавленную стоимость. Как запустить маховик агропереработки в Украине?
Время трансляции: 14:00 – 14:40
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 14:40 – 15:00
ИнтерАгроДебаты: тема 2. От поля к столу: проблемы производителей и законодательные пути их решения
Время трансляции: 15:00 – 15:40
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 15:40 – 16:00
ИнтерАгроДебаты: тема 3. Не зерном единым, или когда украинские булочки попадут в Европу и Азию?
Время трансляции: 16:00 – 16:40
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 16:40 – 17:00
ИнтерАгроДебаты: тема 4. Повышение рентабельности сельского хозяйства за счет применение современных технологий. Сотрудничество с выставкой ИнтерАГРО
Время трансляции: 17:00 – 17:30
10.11.16
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 13:30 – 14:00
ИнтерАгроДебаты: тема 1. Государственная политика по поддержке экспорта: действующие механизмы и планы на 2017 год (торговые представительства в разных странах, кредитно-импортное агентство, кредитование и т.д.)
Время трансляции: 14:00 – 14:40
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 14:40 – 15:00
ИнтерАгроДебаты: тема 2. Как ускорить выход среднего и малого бизнеса на внешние рынки?
Время трансляции: 15:00 – 15:40
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 15:40 – 16:00
ИнтерАгроДебаты: тема 3. Кооперативное движение как способ завоевания внешних рынков и фактор сохранения украинского села
Время трансляции: 16:00 – 16:40
11.11.2016
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 13:30 – 14:00
ИнтерАгроДебаты: тема № 1 «Преимущества использования инновационной сельскохозяйственной техники, повышение ее использования а также важность квалификации обслуживающего персонала для максимальной эффективности ее использования»
Время трансляции: 14:00 – 14:40
Обзор событий выставки ИнтерАГРО 2016
Время трансляции: 14:40 – 15:00
ИнтерАгроДебаты: тема № 2 «Как повысить эффективность работы сельхозтехники?»
Время трансляции: 15:00 – 15:40
Организаторы: ООО «Киевский международный контрактовый ярмарок» и
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