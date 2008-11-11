На Луганщине легковушка врезалась в микроавтобус: трое погибших

В Луганской области легковой автомобиль врезался в микроавтобус: погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 10 ноября вблизи поселка Фащивка Перевальского района Луганской области, на автодороге Харьков – Ростов, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, еще 1 человек в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

Правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрирована 131 автоавария, в которых погибли 23 человека, а 145 человек травмированы.