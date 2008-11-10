Жена Барака Обамы осмотрела жилую часть Белого дома

Избранный президент США Барак Обама с супругой Мишель покинули Белый дом, пробыв в нем в понедельник около полутора часов, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе этого визита Обама впервые побывал в Овальном кабинете, в котором он, по данным телекомпаний "Фокс" и Си-эн-эн, никогда раньше не был, хотя посещал Белый дом восемь раз.

Прибытие Обамы с супругой в Белый дом транслировалось всеми телекомпаниями в прямом эфире, однако их отъезд телекомпании не показывали до того момента, пока лимузин Обамы не появился в аэропорту, откуда состоится вылет чартера в Чикаго.

Ни Буш, ни Обама с каким-либо заявлениями для прессы не выступали ни перед началом встречи, ни после ее окончания.

Визит избранного президента США в Белый дом вскоре после выборов - устоявшаяся традиция и, согласно протоколу, после прибытия Обамы с супругой действующий президент и первая леди США показали Белый дом его будущим хозяевам, которые въедут в него в январе на следующие четыре года.

Президенты в сопровождении исполнительного директора официальной резиденции президента США вице-адмирала службы береговой охраны США Стивена Рошона совершили "экскурсию" по Белому дому, а потом беседовали в Овальном кабинете.

Тем временем женщины занялись делами более существенными. Лора Буш и Мишель Обама поднялись на верхний этаж Белого дома, где расположена личная жилая часть резиденции президента США.