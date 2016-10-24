Новые принтеры на МФУ от HP: печать с ультра показателями

Компания HP вывела на украинский рынок новый модельный ряд устройств для печати – LaserJet Ultra. Новая линейка представлена принтером M106w, а также многофункциональными устройствами M134a и M134fn, которые демонстрируют принципиально новый подход к процессу печати и полностью ориентированы на использование в компаниях малого и среднего бизнеса.

Новинки сочетают в себе экономичность, высокую скорость и низкую стоимость печати. Они укомплектованы тремя фирменными картриджами с общим ресурсом в 6900 страниц, которого хватит примерно на два года.

Принтеры способны печатать со скоростью 22 стр./мин, причем время выхода первой страницы составляет всего 7,3 с. Устройства оснащены беспроводным модулем Wi-Fi, поддерживают технологии «облачной» печати, то есть имеют в наличии все необходимое для эффективного использования в офисе и дома. Особенностью новинок является технология Instant On для быстрого выхода из спящего режима. Главное отличие МФУ M134a от M134a в том, что вторая модель позволяет также передавать факсы.

Главная особенность новых моделей НР – инновационные двухкомпонентные картриджи, конструкция которых предусматривает использование комбинированного картриджа с проявителем и отдельного картриджа фотобарабана. Такое сочетание элементов обеспечивает более высокую надежность и одновременно – чрезвычайно низкую стоимость одного отпечатка. Такая улучшенная конструкция гарантирует долгий срок службы фотобарабана, в то время как технология прогнозирования уровня тонера и механизм автоматического удаления защитной ленты заглушки упрощают работу с устройством. При небольших объемах печати пользователю даже не придется заменять картридж фотобарабана. Кстати, цена картриджей очень умеренная – новый будет стоить около 700 грн., его хватит на целых 2300 страниц, что делает использование принтеров не только удобным, но и экономически выгодным.

Низкая температура плавления тонера нового поколения Precision Black существенно снижает потребление энергии во время работы. В то же время, гранулы тонера имеют особую сферическую форму, что обеспечивает насыщенный цвет и высокую четкость напечатанных документов.

Новинки уже доступны в торговой сети HP и через авторизованных партнеров компании.