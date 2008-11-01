В Белой Церкви Peugeot протаранил маршрутку: 15 человек - в больнице
11:06, 01 ноября 2008Разное
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Водитель авто был пьяный
В городе Белая Церковь, водитель автомобиля "Peugeot-605", двигаясь в направлении Леваневского массива, во время выполнения маневра обгона выехал на полосу встречного движения где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом "Mersedes Benz".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП оба водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса с телесными повреждениями были госпитализированы в Белоцерковскую городскую больницу №2.
Как выяснилось, водитель автомобиля "Peugeot-605" находился в состоянии алкогольного опьянения.
Расследование продолжается.
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