В Белой Церкви Peugeot протаранил маршрутку: 15 человек - в больнице

В городе Белая Церковь, водитель автомобиля "Peugeot-605", двигаясь в направлении Леваневского массива, во время выполнения маневра обгона выехал на полосу встречного движения где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом "Mersedes Benz".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП оба водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса с телесными повреждениями были госпитализированы в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Как выяснилось, водитель автомобиля "Peugeot-605" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование продолжается.