Ученые получили биотопливо из оливковых косточек

03:22, 31 октября 2008
Разное
1030

Для Испании это особенно выгодно

Химики и технологи из испанских университетов Гранады и Хаэна разработали методику получения биоэтанола из оливковых косточек. Новый процесс позволяет из центнера отходов получить примерно шесть литров спирта. В Испании, где за год производится несколько миллионов тонн оливок, полная утилизация косточек даст несколько железнодорожных составов спирта в год. Работа опубликована в Journal of Chemical Technology & Biotechnology.

Оливковые косточки, богатые целлюлозой, обрабатываются в специальном реакторе горячей водой под давлением. Специально подобранные ферменты расщепляют целлюлозу на более короткие молекулы сахаров, которые впоследствии обычными дрожжами превращаются в спирт.

Косточки составляют четверть массы оливок, их высокая плотность обеспечивает сравнительно удобную транспортировку, и их не требуется выращивать специально - на такие достоинства указывают авторы метода. Последнее особенно важно: выращивание кукурузы для переработки на биотопливо в США более эффективно по выходу спирта, но для топливной кукурузы требуются дополнительные поля. Кроме того, метод испанских ученых может быть адаптирован для утилизации других отходов консервной промышленности.

Лента.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter