Ученые получили биотопливо из оливковых косточек

Химики и технологи из испанских университетов Гранады и Хаэна разработали методику получения биоэтанола из оливковых косточек. Новый процесс позволяет из центнера отходов получить примерно шесть литров спирта. В Испании, где за год производится несколько миллионов тонн оливок, полная утилизация косточек даст несколько железнодорожных составов спирта в год. Работа опубликована в Journal of Chemical Technology & Biotechnology.

Оливковые косточки, богатые целлюлозой, обрабатываются в специальном реакторе горячей водой под давлением. Специально подобранные ферменты расщепляют целлюлозу на более короткие молекулы сахаров, которые впоследствии обычными дрожжами превращаются в спирт.

Косточки составляют четверть массы оливок, их высокая плотность обеспечивает сравнительно удобную транспортировку, и их не требуется выращивать специально - на такие достоинства указывают авторы метода. Последнее особенно важно: выращивание кукурузы для переработки на биотопливо в США более эффективно по выходу спирта, но для топливной кукурузы требуются дополнительные поля. Кроме того, метод испанских ученых может быть адаптирован для утилизации других отходов консервной промышленности.

Лента.ру