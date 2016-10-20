Евгений Червоненко запустит в Украине аналог Uber для грузоперевозчиков

Созданный в Киеве IT-продукт впервые будет представлен на конференции, посвященной 25-летию Украинской ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП). Идеологом проекта выступил Евгений Червоненко – профессиональный автогонщик, бизнесмен и экс-министр транспорта Украины.

«37 лет назад я начал свою карьеру за рулем дальнобойного МАЗа и очень хорошо понимаю эту сферу. Я отлично знаю, как сложно дается украинскому грузоперевозчику каждая копейка. A2B Direct – это инновационный логистический «друг», который позволит обеспечить лучший сервис и сократить расходы на экспедиторов – кровопийц украинского и глобального рынков. Для моей страны это «реформа снизу», и я горжусь, что запускаю её из Украины», – комментирует событие Евгений Червоненко.

Онлайн-сервис A2B DIRECT обеспечивает прямое взаимодействие между грузоперевозчиками и грузообладателями на всех этапах.

Онлайн предоставляет поиск оптимального грузового перевозчика, способен держать связь с водителем 24/7, обеспечивает весь цикл документооборота, страховое и юридическое сопровождение. Пользователи сервиса смогут отслеживать свой груз онлайн и полностью избавиться от экспедиторских наценок.

Перевозчики и грузообладатели смогут быстро находить актуальные сделки и планировать свою загрузку, сократив холостые пробеги до минимума.

"Моя мечта – после завершения полномасштабной реформы в сфере изменить название Министерство инфраструктуры на Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры.

ІТ-решения – это прозрачность, удобство и скорость. Очень важно, что бизнес сегодня внедряет современные технологии в жизнь. Министерство поддерживает такие инициативы как A2B Direct!" – заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

С октября в Украине сервис работает в тестовом режиме, а уже в 2017 году будет доступен и для пользователей ближнего зарубежья.

Регистрация доступна на сайте сервиса и является бесплатной для пользователей до конца 2016 года.

Поддерживать грузоперевозчика в проекте A2B DIRECT специальными условиями на собственные продукты вызвались лидеры рынка финансов, топлива, страхования и телекоммуникаций.

Видео о проекте: Смотреть

Партнеры проекта: Киевстар, WOG, ОККО, Альфа-Банк Украина, ПАО «Банк Восток», страховая компания Unison.

Проект запускается при поддержке АСМАП.

WWW.A2B.DIRECT

Справка о мероприятии:

XVII Международная конференция АСМАП

Тема: «Международные автомобильные перевозки. Проблемы и пути решения»

Место/время:

Презентация A2B Direct назначена на 11:10, 20 октября в Украинском Доме, ул. Крещатик, 2-А, 1-й этаж, конференц-зал.

Телефон для аккредитации:

+380674450082

+380503429223

max_rozenko@ukr.net

Максим

WWW.A2B.DIRECT