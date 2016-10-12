14 октября - Будь казаком!

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова считался у казаков особенным днем – именно в этот день происходила Великая Рада или, как ее еще называли - Казацкая Рада. В этот день выбирался Атаман, а казаки решали, как жить дальше весь следующий год. То, что происходило это на праздник Покрова - не случайно, казаки считали Пресвятую Богородицу своей заступницей и покровительницей, и настолько верили в ее силу, что торжественно отмечали праздник Покровы. А со временем этот праздник приобрел еще и казацкий смысл и получил второе название – Казацкая Покрова.

Первые казаки

Первые казацкие слободы находились на территории современной Черкасской, Киевской и Винницкой областей Украины: недалеко от печально известного татарского «Черного пути» вдоль реки Тясмин возле Чигирина, речки Ташлык возле Смелы, а также речек Конилка и Горный Тикич недалеко от Умани. Поэтому колыбель всего казачества находится в Центральной Украине, а не, как привыкли все думать, в Запорожье. Первыми казаками были мужественные независимые поселенцы, которые организовали войско, защищающее мирное население от набегов турков и татар. Само появление украинского казачества вызвано было именно защитой от посягательств внешних врагов. Боевое мастерство казаков было настолько высоким, что слава о них пошла по всему миру. Отчаянно храбрые казаки сыграли не последнюю роль во многих сражениях. Со временем украинское казачество стало главным участником политических процессов.

Современный праздник

Казаки переродились в настоящих воинов и живут среди нас. Мужественные украинцы, настоящие хранители своей земли - кажется, ни капли не изменились в своей силе духа. Все так же на первом месте у них Украина, свобода, честь и мужество. Любовь к своей родине переполняет их сердца львиной доблестью независимо от возраста и местонахождения. И что бы не подкидывала судьба - они смогут, даже если сил нет – сделают, укротят, и не остановятся, преодолеют, потому что они - настоящие казаки! Главное, что они помнят свои казацкие корни и любят родную землю, как и в старину, защищая ее. А еще любят собраться с друзьями за чаркой хорошей «Козацької Ради», потому что только казакам под стать организовать действительно дружеское и крепкое мужское застолье, вспомнить своих известных предков, рассказать про свои героические подвиги и отметить День защитника Украины!



