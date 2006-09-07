Говорю как-то Юле: мы, женщины, должны быть ниже мужчин

В УНИАН пожаловала героиня Майдана Параска Королюк (Баба Параска) и надиктовала свое мнение: Я, когда видела Юлю, говорю ей: какие бы мы женщины не были, мы должны быть ниже – мужчины есть мужчины. Она мне грустно говорит: “Да, Парася, но они же все наговаривают на меня. Нашептывают Президенту. Я же его десять лет на Президента хотела”.

Я смотрю на ту Юлю, такая она крохотная, такая шея тоненька. Взяла бы за ту шейку, обняла бы... Что бы Юля ни сделала, она женщина, с ней еще можно договориться, а с той бандой, что к власти пришла, тяжко и скучно жить на белом свете...

Горе Украине, когда те все, которым место в тюрьмах, – при власти... Я человек простой, малограмотный, но я знаю, что Ющенко делал как лучше. Ему виднее.

Мороз... Но он же такой богатый... Он продался за деньги, хоть уже в таких летах, как я. Ему бы уже на печь залезть и сидеть там. А он нет – спикером хочет быть. Я еще на первых президентских выборах пела: ой, Мороз, Морозенко, ты славный казак. Не бросай нашу Украину – вся наша Украина за тобой плачет. А он глаза прячет, идет, на народ не смотрит...

А чем Порошенко плохой спикер? Ну и что, что кум? У нас всех есть дети. И у всех есть кумовья. Кому-то нужно детей крестить. Должны где-то и кумовья деваться. Так буду говорить. Тем более, если те кумовья отстаивали Ющенко. Молодой был бы у нас спикер и умный.

А Николай Катеринчук? Пускай бы они молодые сидели... А такие старые мои ровесники, пускай бы шли из власти картошку копать.

Я и Романа Бессмертного люблю, что бы о нем ни говорили. Была у Романа, плачу, принимает меня, дай Боже им здоровья, когда ни приду. Говорит, наша героиня пришла. Какой я герой? Вот если бы мне визитку дали, тогда бы я была герой, если бы имела прямой вход. А пока что кричу под забором.

Я буду ездить электричками и поднимать народ, чтобы эта власть не была.

Ющенко говорит: Васильевна, чего вы плачете? Я говорю: да, я плачу. Как мне не плакать, когда те, что должны сидеть в тюрьмах, теперь при власти? Как нам эту банду опять выгнать? Их нужно гнать в три шеи.

Как они пришли к власти, я сразу поседела. Мои дети говорят: ой, мамочка, вы приехали оттуда уже седая. Да, говорю, седая. Потому что я стояла там – чтобы их там не было. Они козлами нас называли и быдлом. Помаранчевую революцию кинули в пропасть...

Народ страдает и плачет. Но народ опять поднимется, Майдан не придушить.

Они опять в Раде сидят, знают, что их оттудова можно разве что в гробах повыносить, но места не хотят освободить молодым.

Я видела, как все эти политики 24 августа ехали к Софии молиться.

Юра Луценко как увидел меня, выскочил из машины: бабушка, как поживаете? Юрочка, говорю ему, не отступай, делай что-то, борись за нашу Украину. Там Ющенко молился, а все остальные стоят, мобильники повключали, чтобы не слышать, что патриарх читает там... Они его, нашего Ющенко, так запугали, так оболгали, так мучают и мордуют, что дальше никуда.

Я поставила свечку за Юлю и Ющенко. Чтобы они объединились и Майдан не пропал, дальше терпеть уже невмоготу.

Параска Королюк (записала Маша Мищенко)

Читайте в оригинале здесь.