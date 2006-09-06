Самый толстый человек в мире готовится к операции (фото)

Мексиканец, весящий 550 килограммов и считающийся самым толстым человеком в мире, будет прооперирован в Италии, сказал итальянскому агентству Ansa во вторник один из хирургов. Для операции 40-летний Мануэль Урибе Гарза отправится в город Модена в центральной Италии.

"В ближайшие дни мы проведем встречу, чтобы выработать детали госпитализации и подготовить операционную и соответствующие хирургические инструменты", - сказал профессор Джанкарло Дебернардинис во вторник. "Это фактически наша главная проблема, - добавил он. - Мы должны создать специальную операционную, и мы также будем нуждаться в сверхбольших инструментах и хирургических ретракторах".

По данным Ansa, на счету Дебернардиниса около 1000 операций людях с избыточным весом. В марте он посетил в Мексике своего будущего пациента, и отправится туда снова в этом месяце.

"С марта ситуация не улучшилась; даже ухудшилось, судя по последними фотографиями, которые он послал мне", - сказал профессор. "Он сидит на диете, которая бесполезна. В случаях, как этот, нет никакой альтернативы, кроме как оперировать", - добавил он.

Итальянские доктора планируют "укоротить" кишечник Урибе Гарзы, уменьшив поглощение пищи настолько, чтобы "только 10 процентов кишечника были доступны для прохода пищи", - объяснил Дебернардинис. "Через два года Урибе должен будет потерять существенную часть своих 550 килограммов", - обещал доктор.

В последние годы из-за сверхтяжелого веса Урибе Гарза не в состоянии даже выйти из дома. Считается, что он страдает редкой формой ожирения. Раньше Мануэль весил около 130 кг. Но несколько лет назад ситуация вышла из под контроля, и сейчас толстяк оказался прикованным к постели. Чтобы подняться, он вынужден пользоваться целой системой блоков.

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