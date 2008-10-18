Въезд в центр Киева будет платным

В ближайшее время в Киеве планируется сделать платный въезд в центр города как для грузовиков, так и для легковых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«В ближайшее время я планирую выдать распоряжение. Вы первые о нем узнаете. Оно готовится, будет согласовано с киевлянами: ограничить въезд в центральную часть города не только грузовых машин, но и других. За все придется платить в пользу киевлян, которые не имеют машину, но испытывают на себе все бремя их большого количества на улицах города», - сказал мэр столицы.

По его словам, собранные от такого нововведения деньги будут направляться на строительство новых дорог, ремонт уже существующих и другие цели дорожного хозяйства.