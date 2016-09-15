Круглый стол "Каким будет государственный бюджет-2017"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

Как выполняется бюджет-2016 года, какие основные источники поступлений?

Особенности формирования государственного бюджета на 2017 год

Какие потребности Украины являются самыми неотложными и требуют первоочередного финансирования?

Денежный потенциал имеет Украина и насколько это соответствует ее потребностям?

Украина и МВФ. Сколько Украина требует средств иностранных доноров? На что мы можем рассчитывать? Чего требуют иностранные партнеры?

Участники круглого стола:

Иван Крулько, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета

Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии

Константин Ищейкин, народный депутат Украины (Блок Петра Порошенко), член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Модератор круглого стола - Андрей Яницкий - редактор экономического отдела LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – в новостях про это мероприятие является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​