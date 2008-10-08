В Киеве режим «желтого мигания» светофоров будет на 3 часа меньше

В Киеве с декабря светофоры будут работать в режиме «желтого мигания» с 1.00 до 5.00, а не с 23.00 до 6.00, как сейчас.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующее поручение пересмотреть режим работы светофоров дал коммунальному предприятию «Киевдорсервис» городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Такое решение было принято, учитывая многочисленные жалобы жителей столицы о том, что водители часто не пропускают пешеходов на оборудованных переходах на желтое мигание светофора, как это предусмотрено Правилами дорожного движения.

По информации КП «Киевдорсервис», все необходимые работы запланировано завершить до конца ноября текущего года.

Управление ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве не возражает против перевода работы светофоров на магистральных улицах в режим «желтого мигания» в ночное время с 1.00 до 5.00.

Сейчас специалисты «Киевдорсервиса» начали разработку циклограмм функционирования светофорных объектов города на 420 перекрестках улично-дорожной сети Киева в новом режиме.