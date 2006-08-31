Во Львовской области гражданин Румынии попал в двойное ДТП

30 августа в Сколевскую больницу Львовской области с переломами ребер и сотрясением головного мозга, полученными в результате ДТП, был госпитализирован 46-летний гражданин Румынии.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ во Львовской области, в этот день на отрезке автотрассы “Киев – Чоп” в Сколевском районе водитель автомобиля "Даф 95 XF 3" с полуприцепом, житель Кировоградской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ман", румынской регистрации, под управлением 46-летнего гражданина Румынии.

Во время оформления материалов данного ДТП инспекторы ГАИ Стрыйского взвода в связи с сильным дождем пригласили гражданина Румынии в патрульный автомобиль "ВАЗ", который находился на расстоянии 14 метров от края проезжей части. В это время со стороны города Сколе двигался автомобиль "Даф" с полуприцепом, под управлением жителя Черкасс. Водитель на скользкой дороге не справился с управлением и начал экстренно тормозить. Вследствие этого произошел разрыв тента полуприцепа, откуда на патрульный автомобиль ГАИ выпал незакрепленный груз (плиты ДСП). Плиты ДСП значительно повредили патрульный автомобиль работников Госавтоинспекции, при этом тяжело был травмирован гражданин Румынии, находившийся в патрульной машине.